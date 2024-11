S.A. 30 luglio 2022 Serata di musica e libri ad Alghero Ospite e protagonista della serata sarà il produttore artistico e discografico Mimmo Paganelli che, insieme a Raffaele Sari presenterà il suo libro "Volevo lavorare «dentro nei dischi». Interventi musicali a cura di Patrizia Cirulli



ALGHERO - Serata dedicata ai libri e al racconto della grande musica italiana martedì 2 agosto alle 21,00 nello spazio all'aperto della Libreria Cyrano di Alghero. Ospite e protagonista della serata sarà il produttore artistico e discografico Mimmo Paganelli che, insieme a Raffaele Sari presenterà il suo libro "Volevo lavorare «dentro nei dischi». Interventi musicali a cura di Patrizia Cirulli.



Una vita da produttore artistico e discografico e 50 anni di storia della musica italiana raccontati attraverso storie e aneddoti che mostrano i lati più nascosti e intimi del rapporto umano con grandi artisti ed esponenti del mondo dello spettacolo. Al di là del semplice racconto, questo libro offre a tutti coloro che ambiscono a entrare in questo mondo come artisti o addetti ai lavori (e in particolar modo ai più giovani), moltissimi spunti di riflessione sulle dinamiche che da sempre governano questo ambiente in continua evoluzione.