Cor 30 luglio 2022 Sassari: Proseguono i lavori di bitumatura Le attività, coordinate dal Settore Infrastrutture per la Mobilità e Traffico, riguarderanno via Turati da via De Nicola a via Monte Grappa e via Dei Mille da via De Nicola a via Principessa Maria



SASSARI - Proseguono da martedì 2 agosto, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, i lavori di bitumatura in diverse delle strade della città. Le attività, coordinate dal Settore Infrastrutture per la Mobilità e Traffico, riguarderanno via Turati da via De Nicola a via Monte Grappa e via Dei Mille da via De Nicola a via Principessa Maria.



Per via Turati da via De Nicola a via Monte Grappa, è previsto lo svolgimento delle attività lavorative a traffico aperto su una semicarreggiata per volta; ciò necessariamente comporterà rallentamenti della circolazione e saranno vietati la sosta e fermata, fino a fine lavori.

Per via Dei Mille primo tratto da via De Nicola, è previsto lo svolgimento delle attività a traffico aperto su una semicarreggiata per volta; anche in questo caso ci saranno rallentamenti e divieti di fermata e sosta. Per via Dei Mille, nell’isolato da via Monte Grappa a via Principessa Maria, è prevista una prima fase a traffico aperto, con rallentamenti, e una seconda fase, dal 3 agosto, con la chiusura completa al traffico del tratto indicato.



I lavori, che nei mesi scorsi hanno interessato via Carlo Felice tratto da rotatoria con via Vardabasso a rotatoria con via Forlanini, incrocio di via Wagner con via Raffa Garzia, via Cavour da via Manno a via Brigata Sassari, via Carlo Alberto da Emiciclo a Piazza d’Italia, via Manno da via Roma a via Enrico Costa, via Enrico Costa da via Brigata Sassari a via Asproni , Corso Regina Margherita di Savoia, fronte Emiciclo, da via Manno a fine Emiciclo, via Torres da viale Dante a via Livorno, via IV Novembre da via Deffenu a via Duca degli Abruzzi, via Genova da via Duca degli Abruzzi a via Galileo Galilei; via XXV Aprile da Piazza Stazione a Attraversamento Sirio (compresa traversa collegamento via XXV Aprile corso Vico),via Padre Zirano da via san Lorenzo a via Predda Niedda, via Cicu mezza carreggiata da via dei Gremi a via Padre Zirano Pedonale, via Amendola da rotatoria via P. Zirano a via Piandanna