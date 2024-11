S.A. 1 agosto 2022 Savioli presenta il suo ultimo romanzo giallo L’8 agosto, a Porto Torres, Sarah Savioli presenterà “La banda dei colpevoli”, nuova avventura per il personaggio di Anna Melissari, l’investigatrice empatica, capace di parlare a piante e animali



PORTO TORRES - Lunedì 8 agosto a Porto Torres, alle ore 21:00, presso la Torre Aragonese, Sarah Savioli presenterà in Éntula “La banda dei colpevoli” (Feltrinelli) in dialogo con Vanni Lai. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Porto Torres e in collaborazione con la libreria Koinè Ubik della città e lo studio Massaiu.



Sarah Savioli nasce nel 1974 in Sardegna. Laureatasi a Parma in Scienze naturali, consegue un master in Scienze Forensi e uno in Chimica analitica e per più di dieci anni lavora come perito tecnico scientifico forense, prima in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Parma e con il ris dei Carabinieri, poi in libera professione. Per Feltrinelli ha pubblicato i romanzi gialli Gli insospettabili (2020) e Il testimone chiave (2021). Tutto cambia! è la sua prima storia per bambini.



Nella foto: Sarah Savioli