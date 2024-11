S.A. 5 agosto 2022 Plataforma Llengua incontra il sindaco L´associazione si è riunita con il sindaco di Alghero Mario Conoci per parlare della lingua e della cultura catalana in città



ALGHERO - Plataforma per la Llengua si è riunita con il sindaco di Alghero, Mario Conoci per parlare della lingua e della cultura catalana in città. Òscar Escuder, presidente dell’associazione, ed Irene Coghene, delegata ad Alghero, hanno evidenziato al primo cittadino l’importanza che il Consiglio Comunale approvi la mozione a favore dell’unità della lingua catalana, che la vicesindaca Giovanna Caria ha letto il 6 maggio durante la manifestazione per rinnovare il voto a Sant Joan de la Porta Llatina.



Questa dichiarazione ha costituito un fatto politico di enorme importanza ed ha envidenziato come Alghero formi parte di una comunità linguistica di 10 milioni di parlanti. La mozione non è ancora giunta in Consiglio Comunale per essere votata ed attualmente si trova nelle mani della Consulta Cívica de les Polítiques Lingüístiques del Català a l’Alguer,

che può modificarla.



L’incontro con Conoci è servito anche per un confronto su come incrementare l’algherese nelle scuole e per esplorare possibili collaborazioni per rafforzare diversi progetti, tra cui il

recupero, dopo 175 anys, della festa di Sant Joan de la Porta Llatina, grazie all’impegno dei volontari dell’Obra Cultural de l’Alguer e dell’ONG del català, che stanno studiando la seconda edizione della festa moderna. In ultimo, la riunione è anche servita per parlare della Biblioteca Catalana de l’Obra Cultural de l’Alguer. Per questa storica istituzione sono stati raccolti più di 38.000 euros per poter fare dei lavori di ristrutturazioni, pubblicazioni e delle nuove attività, grazie a una raccolta fondi organizzata dalla Plataforma per la Llengua, durante lo scorso giugno.