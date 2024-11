Cor 6 agosto 2022 Salta la risoluzione, barricate sulla sanità Ats, non si trova l´accordo in consiglio per firmare una risoluzione unitaria. La protesta dei gruppi consiliari di minoranza - Per Alghero, Futuro Comune e Sinistra in Comune, Partito Democratico e M5s «L'Ospedale Marino ritorni all'azienda Sanitaria»

Tedde ( Fi ) insiste: Marino subito ad Ats

Aou non molla sul Marino: gara per le sale All´indomani della presa di posizione dei capigruppo di maggioranza sulla retrocessione dell´ospedale Marino all´, non si trova l´accordo in consiglio per firmare una risoluzione unitaria. La protesta dei gruppi consiliari di minoranza - Per Alghero, Futuro Comune e Sinistra in Comune, Partito Democratico e M5s