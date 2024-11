Cor 6 agosto 2022 Evade dai domiciliari, arresto a Nuoro Ladro evaso dai domiciliari rintracciato e arrestato dalla Polizia a Nuoro: L’uomo era stato arrestato in flagranza di reato quale autore di un furto in abitazione avvenuto in via Istiritta



NUORO - Nel pomeriggio del 5 agosto il personale della Squadra Mobile con l’ausilio delle Volanti ha rintracciato e tratto in arresto un nuorese del ’69, ricercato in quanto latitante. L’uomo era stato arrestato in flagranza di reato quale autore di un furto in abitazione avvenuto in via Istiritta la scorsa settimana; sottoposto agli arresti domiciliari era evaso facendo perdere le proprie tracce. Venivano prontamente avviate attività investigative tese alla ricerca dell’uomo che si erano concludere positivamente, quando l’uomo è stato arrestato in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Nuoro e tradotto presso il carcere di Badu’e Carros. Le indagini proseguono anche per verificare eventuali responsabilità del soggetto arrestato in ordine ai recenti furti in abitazione verificatisi nel Capoluogo.