Sugherete in fiamme a Calangianus

SASSARI - Il Corpo forestale, tramite il personale in servizio presso la SOUP-Linea spegnimento, sta disponendo l'invio del proprio mezzo aereo proveniente dalla base operativa di Limbara nell'area interessata da sabato sera dall'incendio in agro del comune di Calangianus loc. Ea bona. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Calangianus. L'incendio ha interessato una superficie di alcuni ettari di particolare pregio, perlopiù sugherete. La bonifica a terra del perimetro con mezzi manuali al fine di scongiurare eventuali ripartenze è resa difficile dalla presenza di vento di ponente ed assenza di viabilità.