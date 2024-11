S.A. 8 agosto 2022 A settembre la Mezza di Caprera Via alla seconda edizione della Mezza di Caprera, in programma all´Isola di la Maddalena il prossimo 18 settembre. La grande novità di quest’anno è che insieme alla mezza maratona anche la 10,5 km è inserita nel calendario nazionale Fidal



CAPRERA - Si avvicina a grandi passi la data del 18 settembre, che coincide con la seconda edizione della Mezza di Caprera. La gara sarda ha avuto lo scorso anno uno straordinario impatto, sorprendendo tutti coloro che si erano fatti attrarre dalla proposta organizzativa di una gara che non solo coniuga vacanza, natura e sport ma regala anche un evento quasi unico al mondo, considerando che il tracciato della mezza maratona unisce due isole, le due maggiori dell’Arcipelago de La Maddalena. La grande novità di quest’anno è che insieme alla mezza maratona anche la 10,5 km è inserita nel calendario nazionale Fidal.



Una doppia proposta agonistica che porterà sicuramente grandi numeri di partecipazione, maggiori di quelli dello scorso anno. Il tracciato della mezza è disegnato quasi completamente sull’Isola di Caprera, un tracciato collinare quasi tutto asfaltato salvo un tratto di 2,5 km in terra battuta. Si attraverseranno il passo della Moneta sullo scenografico ponte bianco, ma si costeggerà anche la fortezza di Arbutricci ora Memoriale dedicato a Garibaldi, poi l’altra fortezza di Poggio Raso con un panorama su tutta la Costa Smeralda.



Arrivo nella piazza di Moneta. La gara più breve scatta invece dall’isola di La Maddalena per attraversare subito il ponte e inoltrarsi sul tracciato della mezza. Epicentro dell’evento sarà Piazza Do Giuseppe Riva a Monteta dove verrà allestito anche l’expo di 500 mq con stand espositivi e spazio per tante attività collaterali. La partenza verrà data da Via Bernini, a lato della piazza, alle ore 9:00. Il costo dell’iscrizione è di 25 euro per la mezza e 15 per la gara più corta. Quest’anno, con il venir meno delle prescrizioni legate al covid, saranno presenti tutti i servizi, compreso il ristoro finale, il deposito borse ma anche il pasta party, che si svolgerà al sabato di vigilia della manifestazione all’insegna della convivialità. L’obiettivo degli organizzatori è veder crescere sempre più la manifestazione fino a farla diventare un riferimento assoluto nel panorama nazionale delle 21,097 km.