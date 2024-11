Cor 9 agosto 2022 Il Catalano di Alghero è lingua certificata L´Algherese, che ha un suo standard linguistico di riferimento approvato dal 2003 e fatto proprio dalla Giunta comunale nel maggio 2021, arriva ad un traguardo storico: La Regione ha pubblicato l’avviso pubblico che costituirà titolo di ammissibilità all’iscrizione dell’elenco dei docenti



Arriva un risultato storico per la lingua di Alghero. La conoscenza dell’algherese, denominata secondo la norma “Catalano di Alghero”, sarà certificata come ogni altra lingua d’Europa, secondo il Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), il sistema descrittivo riconosciuto internazionalmente per valutare le capacità linguistiche. La certificazione, per ora provvisoria, è avviata ai sensi del comma 5 dell’art. 9 della legge regionale 22/2018, applicata dal Comune di Alghero grazie ad un accordo con la Regione Sardegna che ha autorizzato la stipula di un accordo con la Generalitat de Catalunya e con l’Università di Sassari.



Il Catalano di Alghero, che ha un suo standard linguistico di riferimento approvato dal 2003 e fatto proprio dalla Giunta comunale nel maggio 2021, arriva ad un traguardo storico che ripaga del lavoro svolto in tanti anni da parte della associazioni culturali che hanno lavorato incessantemente per il riconoscimento, a tutti i livelli, dell’algherese come lingua di minoranza. La Regione ha pubblicato l’avviso pubblico che costituirà titolo di ammissibilità all’iscrizione dell’elenco dei docenti che svolgeranno attività di insegnamento dell’algherese ( art. 2 comma 20 della l.r. 22/2018), per il concorso pubblico per l’individuazione degli operatori dello sportello linguistico regionale ( art. 11 l.r. 22/2018) e per poter insegnare in qualità di docenti esterni qualificati ( art. 20 comma 5 l.r. 22/2018).



Il Comune di Alghero, che ha lavorato di concerto con gli uffici regionali dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione per la definizione degli accordi e per lo svolgimento degli esami, ha messo insieme le Istituzioni più qualificate per il raggiungimento di questo obbiettivo. «Una prima importantissima vittoria per tutti – commenta il Sindaco Mario Conoci – cha arriva a seguito di una attenta attività nel settore delle politiche linguistiche che l’Amministrazione ha attuato anche grazie alla collaborazione con la Generalitat de Catalunya e Università di Sassari che ci accompagnano in questa prima e concreta fase di salvaguardia del nostro patrimonio linguistico». L’avviso pubblico della regione prevede la scadenza della presentazione delle istanze al 25 agosto. Nel frattempo, verrà nominata la commissione d’esame e stabilita la data delle prove, che dovrebbero svolgersi il 15-16 settembre prossimi nelle aule della facoltà di architettura di Alghero.