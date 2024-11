Cor 11 agosto 2022 «Alghero impresentabile, vergogna» Denuncia dei gruppi consiliari di opposizione - Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Partito Democratico: Il servizio di nettezza urbana risulta sempre più scadente, anche perché nessuno sembra preoccuparsi di seguirlo. Si sveglino il sindaco e il suo assessore



ALGHERO - «La città non è mai stata in condizioni così impresentabili». Denuncia dei consiglieri comunali di minoranza ad Alghero che puntano il dito contro la grave situazione in cui verano tutti i quartieri, spiagge comprese. «La raccolta rifiuti è totalmente sfuggita di mano, si vedono cumuli di sporcizia in ogni quartiere, le strade sono sudicie, i marciapiedi luridi e appiccicosi e al tutto fanno da contorno degli odori nauseabondi».



«Intorno all’abitato si trova mondezza gettata in ogni dove, con anche la pineta di Maria Pia, che se non si interviene con estrema tempestività, rischia di divenire una grande discarica a cielo aperto. Il servizio di nettezza urbana risulta sempre più scadente, anche perché nessuno sembra preoccuparsi di seguirlo. Si sveglino il sindaco e il suo assessore, ormai sempre più prossimo a lasciare la giunta, e facciano qualcosa».



«Non si può assolutamente presentare la città in questo stato ai numerosi turisti presenti e i cittadini che pagano le tasse non meritano di vivere in una città così sporca. Mentre a breve giungeranno nelle loro case le bollette con la Tari aumentata, tanti e gravi, infatti, sono i disservizi a cui gli algheresi sono sottoposti e, se l’Amministrazione continuerà a girarsi dall’altra parte e a non controllare, il servizio non potrà che peggiorare ancora» concludono i gruppi consiliari di opposizione - Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e PD.