S.A. 13 agosto 2022 Per tre giorni nuovi parcheggi ad Alghero Oggi, sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 agosto, sarà disponibile il campo sportivo Don Bosco, all´ingresso della città, fianco cimitero. Con orario continuato, il parcheggio è a disposizione gratuitamente di cittadini e visitatori



ALGHERO - Per i tre giorni di più intensi che si prospettano per la città, l'Amministrazione ha predisposto un'ampia area parcheggi all'ingresso di Alghero. Oggi, sabato 13, domenica 14 e lunedì15 agosto, sarà disponibile il campo sportivo Don Bosco, all'ingresso della città, fianco cimitero. Con orario continuato, il parcheggio è a disposizione gratuitamente di cittadini e visitatori. «Va ringraziata per questo la società sportiva Audax che mette a disposizione il rettangolo di gioco - afferma l'Assessore alla viabilità Emiliano Piras - fermo restando che la soluzione di usare il meno possibile l'auto in questo periodo è quella più consigliata».