Red 17 agosto 2022 Park beach bus, navetta per Porto Conte Accordo con Cattogno Bus per un biglietto integrato scontato “Park Beach Bus” che collegherà la città con i principali attrattori dell’Ecomuseo e nuovo servizio di collegamento con navetta elettrica per Punta Giglio “Panoramic E-Tour”



ALGHERO - Ecomuseo del Parco di Porto Conte sempre più accessibile con nuovi servizi di trasporto e di mobilità elettrica per i visitatori. Crescono le possibilità per poter godere delle bellezze dei siti che compongono l'offerta culturale e ambientale dell'area protetta di Alghero. Casa Gioiosa, Prigionette, Mase, Maps-Punta Giglio, Villa Romana Sant'Imbenia saranno collegati con la città di Alghero tramite i mezzi di Cattogno Bus utilizzando la storica linea assicurata dai “Beach Bus”. Grazie ad un biglietto integrato denominato “Park Beach Bus” (trasporto linea beach bus più biglietto di ingresso all’Ecomuseo) sarà possibile raggiungere gli attrattori del Parco e visitare i siti dell'Ecomuseo ad un prezzo scontato rispetto al costo dei due biglietti separati.



La formula proposta del biglietto integrato è quella con validità del trasporto per un giorno, quattro giorni e sette giorni. I biglietti potranno essere acquistati presso i punti vendita di Cattogno Bus o direttamente a bordo dei bus; oppure presso i botteghini dell’Ecomuseo del Parco o attraverso l’App dell’Ecomuseo del Parco scaricabile dal sito www.algheroparks.it. Ma non solo, infatti, dagli scorsi giorni, grazie ad una collaborazione del Parco con la cooperativa “Il Quinto Elemento” che gestisce il museo ambientale di Punta Giglio (MAPS) è possibile è attivo il nuovo servizio “Panoramic E-Tour”: due navetta elettriche assicureranno giornalmente ai visitatori di Punta Giglio il collegamento, con tragitto panoramico, dall’InfoPoint alla sommità del promontorio per la visita completa al MAPS (e viceversa) negli orari indicati nella grafica allegata al presente comunicato.



Costo del biglietto A/R 5 euro, mentre il servizio è gratuito per bambini sotto i 6 anni, per gli over 80 e per tutte le persone con difficoltà motorie. Per usufruire del servizio è necessaria la prenotazione +39 371 420 2359 (preferibilmente via whatsapp). Il biglietto - con decorrenza giornaliera - potrà essere acquistato presso l’InfoPoint del MAPS o scaricando l’App Ufficiale dell’Ecomuseo. Attraverso la stessa App dell'Ecomuseo, sarà possibile non solo prenotare e acquistare on-line il biglietto per il trasporto, ma anche il biglietto per visitare tutti i siti dell'Ecomuseo, biglietto con validità 12 mesi dall’acquisto e quindi utilizzabile in periodo diversi a seconda dei ritmi di fruizione di ciascun visitatore.