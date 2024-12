Cor 18 agosto 2022 Alghero: Centro storico a secco Disagi enormi per attività turistiche, bar, b&b, affittacamere. Intervento urgente di Abbanoa: erogazione idrica chiusa nella via Carlo Alberto, tra le via G.Ferret e la via Roma



ALGHERO - Un altro intervento urgente di Abbanoa, oggi (giovedì), dalle 9. A causa di una improvvisa rottura della condotta, si è reso necessario interrompere l'erogazione idrica in una parte del Centro Storico, precisamente nella via Carlo Alberto, tra le via Gilbert Ferret e la via Roma. I lavori di riparazione della rete si protrarranno almeno fino alle 18, ora in cui è prevista la riapertura dell'acqua.