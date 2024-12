Cor 18 agosto 2022 «Rifiuti e puzza, Alghero impreparata» «La task force messa in campo dall’Assessore Montis deve essere una task force invisibile». Così i consiglieri comunali di minoranza ad Alghero, puntano il dito contro le presunte inefficienze della macchina amministrativa in questi giorni di super affollamento di turisti. Raffica di foto e video divulgati su social e chat



ALGHERO - «La situazione dell’igiene urbana in questi giorni a cavallo di Ferragosto è definitivamente precipitata. In giro per Alghero si vedono di continuo mondezzai a cielo aperto, cestini strabordanti, strade sporchissime e marciapiedi luridi. Apprezziamo peraltro i grandi sforzi dei lavoratori, ma è evidente che mancano organizzazione e indirizzi e che non vi è alcuna forma di controllo. Insomma, come al solito e a proposito degli odori nauseabondi che si sentono in giro per Alghero, il pesce puzza sempre dalla testa. Una situazione veramente indecorosa alla quale la giunta Conoci non riesce a porre alcun rimedio. Si sta offrendo ai numerosi turisti presenti in città veramente una pessima immagine in termini di decoro e igiene urbana. La città purtroppo si è fatta trovare totalmente impreparata proprio nel momento di ripresa dei flussi turistici. Gli algheresi invece a questa situazione ci si sono a malincuore abituati e adesso si apprestano anche a ricevere le cartelle Tari maggiorate dalla giunta Conoci a fronte di un simile servizio di pulizia». E' il durissimo comunicato diramato in queste ore dai consiglieri comunali dei gruppi "Per Alghero", Futuro Comune, Sinistra in Comune e Partito Democratico, che oltre ad allegare numerose immagini di isole ecologiche straboccanti di rifiuti e strade malconce, divulgano anche un video delle condizioni in cui versava il Piazzale della Pace mercoledì pomeriggio.