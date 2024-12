Mattarella, messa a Santa Maria la Palma

18:31 Giovani protagonisti per l´Immacolata a Stintino La Confraternita prosegue con le celebrazioni per i 160 anni, e l´8 dicembre coinvolge ragazzi e ragazze. I confratelli porteranno in spalla il piccolo simulacro della Vergine arrivato a fine Ottocento dall´Asinara. Un evento che unisce memoria e futuro, e invita la comunità a riscoprire e portare avanti le tradizioni locali