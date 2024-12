Cor 22 agosto 2022 Deiana (ex M5s) getta la spugna

«Non mi candido ma non mollo» La deputata algherese eletta nel 2018 col Movimento 5 Stelle non si ripresenta in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre. Finisce così (per ora) la sua esperienza in Parlamento



ALGHERO - Paola Deiana getta la spugna e dopo aver lasciato il Movimento 5 Stelle con cui nel 2018 era stata eletta alla Camera dei Deputati, decide di non ricandidarsi in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre. L'annuncio arriva dalla diretta interessata, che qualche giorno fa attraverso la sua pagina social ha assicurato comunque il suo impegno politico. «Decisione che - ha voluto precisare - non comporta in alcun modo un mio distacco dalla politica. Anzi».



«In questi anni - ha sottolineato Paola Deiana - ho incontrato tantissime persone: rappresentanti di categoria, imprenditori, famiglie, giovani, sportivi e con loro ho parlato tanto. Ho raccolto riflessioni, proposte e istanze. Proseguirò sulla stessa linea portando avanti quel percorso segnato da tappe importanti, mettendo a disposizione la mia esperienza, proponendo idee e progetti».



Di recente la Deiana, eletta nel 2018 nelle liste del Movimento 5 Stelle, aveva preferito abbandonare il Movimento guidato da Giuseppe Conte per aderire a "Insieme per il futuro", a seguito della scissione guidata dal ministro Luigi Di Maio. Finisce così (per ora) la sua esperienza nel Parlamento Italiano: di recente aveva aspramente criticato l'immobilismo del Governatore sardo sull'appalto per la 4 Corsie Sassari-Alghero, mentre in questi cinque anni ha fatto parte dell'VIII Commissione Parlamentare (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) e dal 2019 della Commissione per le questioni regionali.



Il suo nome compare come prima firmataria su tre proposte di legge: l'Introduzione dell'articolo 232-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di smaltimento delle biomasse vegetali spiaggiate"; le Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di composizione del Comitato di gestione delle Autorità di sistema portuale; le Disposizioni concernenti l'impiego di materiale interamente riciclato per la produzione di bottiglie destinate al contatto con gli alimenti.