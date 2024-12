Cor 22 agosto 2022 Vigili, super lavoro a Ferragosto: Conoci ringrazia Il Sindaco Mario Conoci, ha voluto ringraziare del lavoro svolto tutte le componenti che si sono adoperate per rendere possibile e godibile in sicurezza il fine settimana della grande festa popolare



ALGHERO - Il periodo di ferragosto ha visto all’opera una rafforzata azione della Polizia Locale, che ha svolto attività coordinata nell'ambito di una macchina dei controlli impegnata in diversi settori, in particolare sul fronte della viabilità e del presidio del territorio. Il Sindaco Mario Conoci, ha voluto ringraziare del lavoro svolto tutte le componenti che si sono adoperate per rendere possibile e godibile in sicurezza il fine settimana della grande festa popolare. Il ritorno del grande “Ferragosto di Alghero” ha visto la città pacificamente invasa da decine di migliaia di persone che si sono riversate sul Lungomare Barcellona, nell’area portuale, sui bastioni, nelle spiagge della riviera per assistere al tradizionale spettacolo dei fuochi pirotecnici.



Gli uomini della Polizia Locale, guidati dal Comandante Matteo Bertocchi, hanno contribuito con un carico notevole di operatività a favore della sicurezza. Operativi anche nelle ore notturne, gli agenti hanno fatto sentire la loro presenza che nei giorni del lungo fine settimana di ferragosto ( da venerdì 12 a martedì 16 agosto) ha prodotto risultati concreti sul fronte dei controlli. Al centralino di via Mazzini sono giunte 97 richieste di interventi. Le sanzioni elevate ( preavvisi e verbali ) sono state 196, tra i quali spiccano n. 2 sommari processi verbali di cui all'art. 126 (patente scaduta); 3 verbali per guida sotto l'influenza dell'alcool, 1 verbale per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, n. 1 automobilista alla guida non provvisto di copertura assicurativa e n. 4 verbali relativi al trasporto di passeggeri su monopattino elettrico.



Sul fronte dei servizi, le unità della Polizia Locale hanno effettuato circa 550 ore di sorveglianza attiva sul territorio di cui oltre 60 solo nelle due serate del 14 e 15 agosto, dalle 21:00 all'una di notte. E inoltre, rimossi in totale 16 veicoli. Gli interventi richiesti per sinistri stradali sono stati 17. Un primo banco di prova importante per la Polizia Locale e per il Comandante Matteo Bertocchi, che vuole sottolineare l’ottimo lavoro svolto dagli agenti.