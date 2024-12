S.A. 24 agosto 2022 Porto Torres: sorteggio per nomina scrutatori Il sorteggio pubblico si terrà il 5 settembre alle 16 nella Sala consiliare. Il voto domiciliare sarà consentito agli elettori affetti da gravissime infermità



PORTO TORRES - Gli scrutatori per le elezioni politiche del 25 settembre saranno nominati tramite un sorteggio pubblico riservato ai disoccupati iscritti all'Albo comunale degli scrutatori. Chi è interessato dovrà presentare domanda all'Ufficio Elettorale Comunale, utilizzando il modulo presente sul sito web del Comune, allegando l'autorizzazione al trattamento dei dati personali a una copia del documento d'identità. La domanda andrà trasmessa entro domenica 4 settembre agli indirizzi mail elettorale@comune.porto-torres.ss.it e demografici@pec.comune.porto-torres.ss.it (solo per chi è in possesso di una casella di posta elettronica certificata).



Una volta verificati i requisiti dei candidati, la Commissione Elettorale Comunale nominerà gli scrutatori di seggio: il sorteggio pubblico si terrà il 5 settembre alle 16 nella Sala consiliare. L'Ufficio Elettorale Comunale ha mandato per effettuare i controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni prodotte. Per maggiori informazioni si può telefonare dal lunedì al giovedì dalle ore 12.00 alle ore 14.00 ai seguenti numeri: 0795008032 / 3384909357. Il voto domiciliare sarà consentito agli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio del trasporto pubblico per disabili organizzato dal Comune e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, che ne impediscono l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano. Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, l'elettore deve inviare al Sindaco, entro lunedì 5 settembre 2022, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto al proprio domicilio, indicando l'indirizzo completo.



Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'A.S.L., in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno prima della data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato; ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all'elettore di recarsi al seggio. Per avere maggiori informazioni o chiarimenti in merito si può contattare l'Ufficio Elettorale Comunale ai seguenti recapiti: 0795008032 / 3384909357, oppure scrivere all'email elettorale@comune.porto-torres.ss.it alla PEC demografici@pec.comune.porto-torres.ss.it.