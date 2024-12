S.A. 26 agosto 2022 Motoscafo si schianta sugli scogli al Balaguer Alla guida del piccolo motoscafo un turista straniero che non rispettando le distanze di sicurezza, è passato rasente alla costa, a circa 10 metri dalla riva



ALGHERO - Oggi una imbarcazione si è schiantata sulle rocce di fronte al Balaguer ad Alghero. Alla guida del piccolo motoscafo un turista straniero che non rispettando le distanze di sicurezza, è passato rasente alla costa, a circa 10 metri dalla riva.



Dopo l'impatto ha gettato l'ancora che poi si è incagliata sugli scogli. «Fortunatamente non si trovavano al momento i bagnanti» scrive un lettore al Quotidiano di Alghero, testimone dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Guardia Costiera.



Nella foto (di Luca Piga): la barca e i vigili del fuoco sul posto