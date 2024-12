Cor 8 settembre 2022 Terremoto Lega: Todde si dimette E´ un vero e proprio terremoto quello che, a pochi giorni dalle elezioni politiche per il rinnovo del governo, si sta abbattendo sul quartier generale sardo della Lega. L’assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde ha infatti rassegnato le dimissioni dalla Giunta Solinas



CAGLIARI - La decisione era ampiamente prevista. L’assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde ha rassegnato le dimissioni dalla giunta Solinas. E' un vero e proprio terremoto quello che, a pochi giorni dalle elezioni politiche per il rinnovo del governo, si sta abbattendo sul quartier generale sardo della Lega.



Come Todde, infatti, nei giorni scorsi avevano lasciato il partito e gli incarichi nel gabinetto dell'assessorato la sua segretaria particolare Lidia Palma e il suo consulente, ed ex vicecoordinatore della Lega, Massimiliano Piu. All'origine di tutto, la guerra interna al Carroccio per le candidature e gli incarichi regionali.



«Tutti siamo importanti e nessuno è indispensabile, tranne Matteo Salvini», il laconico commento di Dario Giagoni, impegnato ieri nella presentazione dei candidati ad Alghero, alla presenza del Governatore sardo e del presidente del Consiglio, l'algherese Michele Pais.