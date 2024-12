Cor 13 settembre 2022 A Cagliari il Brazilian Ju Jitsu Per il settimo anno la BJJ Summer Week porterà a Cagliari centinaia di sportivi, con accompagnatori e famiglie. La manifestazione è stata presentata oggi dagli organizzatori



CAGLIARI – Si annuncia come l’edizione dei grandi numeri, sia sotto l’aspetto turistico che sportivo, quella che consacra Cagliari e la Sardegna nel circuito mondiale del Brazilian Ju Jitsu. Per il settimo anno la BJJ Summer Week - organizzata dall’associazione S’Animu con il fondamentale contributo dell’assessorato regionale del Turismo e del Comune di Cagliari – porterà a Cagliari centinaia di sportivi, con accompagnatori e famiglie: sono oltre 700 (provenienti da 42 Paesi) gli iscritti alle gare che dal 18 al 25 settembre si svolgeranno al Palaboxe, nel palazzetto di via Rockefeller, nell’impianto di Monte Mixi. La manifestazione è stata presentata oggi dagli organizzatori, Emanuele Frongia e Daniele Pisu, con l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, e l’assessore allo Sport del Comune di Cagliari, Andrea Floris.