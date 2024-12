S.A. 16 settembre 2022 Legalità Comics, bando sulla giustizia a Porto Torres Sabato 17 settembre si conoscerà il vincitore del contest, aperto ai disegnatori dai 14 anni in su, che prevede la realizzazione di uno short graphic novel



PORTO TORRES - Si intitola "Legalità Comics 2022" il primo concorso artistico di fumetto dedicato alla legalità, alla giustizia e alla loro difesa organizzato a Porto Torres. L'evento, è stato presentato al Palazzo Comunale dai promotori delle associazioni Etnos e TNT Global Art, con il supporto del Comune di Porto Torres. Sabato 17 settembre si conoscerà il vincitore del contest, aperto ai disegnatori dai 14 anni in su, che prevede la realizzazione di uno short graphic novel (un mini fumetto) di 3/4 tavole. Il compito di giudicare le tavole sarà affidato a Raul Cestaro, disegnatore di Tex e copertinista di Dylan Dog, uno dei big del fumetto nazionale ed internazionale.



Nel corso della conferenza stampa, Cestaro ha spiegato che nel giudicare le opere oltre alla qualità del disegno verrà data una particolare attenzione a come vengono sviluppati il soggetto e la sceneggiatura. La proclamazione del vincitore e l'esposizione di alcune opere avverrà sabato 17 settembre alle 18 al Palazzo del Marchese. Con l'occasione, Raul Cestaro incontrerà lettori e appassionati di fumetti.



L'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco ha sottolineato l'importanza di aver legato il concorso al trentennale delle stragi in cui persero la vita Falcone e Borsellino. Maria Gabriella Ruggiu, presidente di Etnos, ha ripercorso la genesi del contest: "Una sfida rischiosa ma dal numero di elaborati giunti possiamo dire che è stata vinta". Gianni Nieddu di TNT Global Art ha ringraziato Raul Cestaro per aver accettato di valutare le opere in concorso e tutti gli artisti che hanno risposto all'appello, sottolineando il successo avuto sui social dall'iniziativa.