16 settembre 2022 Fungo minaccia gli olivastri sardi

«Presto cure urgenti o disastro» Interrogazione dei consiglieri regionali di Forza Italia Tedde, Cocciu e Cera in cui chiedono di contrastare l´epidemia provocata da un fungo di origine australiana che sta aggredendo le radici di decine di migliaia di olivastri nei territori di Paulilatino, Bauladu, Abbasanta e di alcuni centri del Guilcer



CAGLIARI - «Occorre mettere in campo misure urgenti per arrestare la diffusione della specie patogena di Phytophthora Bilorban che rischia colpire anche le piante di ulivo». Così con l'interrogazione presentata oggi al Presidente della Regione i consiglieri regionali di Forza Italia Tedde, Cocciu e Cera chiedono di contrastare l'epidemia provocata da un fungo di origine australiana, la Phytophthora Bilorbang, che sta aggredendo le radici di decine di migliaia di olivastri nei territori di Paulilatino, Bauladu, Abbasanta e di alcuni centri del Guilcer e si teme possa aggredire anche le piante di ulivo.



Secondo Tedde «il ritardo nell’affrontare il fungo rischia di precipitare la Sardegna in un disastro simile a quello avvenuto in Puglia, dove le dispute tra comunità scientifica, politica, coltivatori e Unione Europea hanno causato lungaggini e tentennamenti che hanno condotto a perdere la guerra contro il batterio della Xylella».



Solo in Provincia di Lecce sono andati perse 3 piante su 4 con il crollo del 75 percento della produzione di olio di oliva e con gli agricoltori senza reddito da ormai 8 anni, milioni di ulivi secchi, frantoi svenduti a pezzi in Grecia, Marocco e Tunisia e cinquemila posti di lavoro persi nella filiera dell’olio extravergine di oliva. «Servono misure urgenti per arrestare la diffusione della specie patogena e il coinvolgimento della competente Commissione consiliare e del Consiglio regionale al fine di stanziare le necessarie risorse e individuare e dispiegare efficaci interventi a tutela di questa tradizione millenaria» chiudono Tedde, Cocciu e Cera.