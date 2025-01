S.A. 19 settembre 2022 Il libro di Giuseppe Meroni ad Alghero Il giornalista Giuseppe Meroni sarà ospite dello spazio all´aperto della Libreria Cyrano di Alghero per presentare, insieme a Lorenzo Vacca, il suo libro "Giochi di Guerra. Poker - scacchi - Wei-c´hi e la geopolitica di Usa, Russia e Cina



ALGHERO - Giovedì 22 settembre alle 19,00 il giornalista Giuseppe Meroni sarà ospite dello spazio all'aperto della Libreria Cyrano di Alghero per presentare, insieme a Lorenzo Vacca, il suo libro "Giochi di Guerra. Poker - scacchi - Wei-c'hi e la geopolitica di Usa, Russia e Cina.

Ci sono tre giochi, il Poker, gli scacchi e il Wei-c'hi che, per tradizione e cultura rappresetano fedelmente i paesi dei quali sono diventati compiuta espressione. C'è un rapporto preciso, simbiotico e di reciproca influenza tra quello che un popolo è in grado di creare o di implementare in secoli di storia e quanto questo “creato” provoca di riflesso nella evoluzione del suo “creatore”.



Una società esprime valori che a loro volta orientano il presente e il futuro di quello che quella società è e, soprattutto, sarà. Il condizionamento è reciproco. Così come Poker, Scacchi e Wei-c'hi sono rispettivamente l'immagine del mondo staunitense, russo e cinese, con il trascorrere del tempo i tratti caratteristici di questi tre giochi sono entrati a fare parte del Dna nazionale di ciascuno dei popoli di appartenenza condizionandone lo sviluppo a livello individuale e collettivo. Poker, scacchi e Wei-c'hi, insomma, offrono una fedele radiografia di tre Paesi, anzi di tre Potenze, nei loro comportamenti interni e internazionali, in campo militare, economico, diplomatico e, più in generale, geopolitico.



Questo libro indaga questo sorprendente rapporto ricco di criticità e opportunità, sulla base dell'analisi del recente passato e in vista di quanto attende il mondo, a livello globale, nel prossimo futuro.

Giuseppe Meroni è un giornalista professionista. Ha lavorato in giornali e periodici, in particolare nel gruppo RCS – Corriere della Sera, occupandosi di economia e finanza. Ha collaborato a trasmissioni radio e televisive in Italia e all'estero.