A Sorso il Festival dei camperisti

SORSO - Al via la III edizione del “Festival del Turismo Itinerante e delle attività ludico sportive all'aria aperta” che si svolgerà a Sorso sabato 1 e domenica 2 ottobre. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Camperisti Torres, con il patrocinio del Comune di Sorso, della Provincia di Sassari e della Regione Autonoma della Sardegna, il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari che attraverso il programma di promozione turistica “Salude&Trigu” supporta gli eventi legati alla cultura e alle tradizioni del Nord Sardegna. L’iniziativa conta inoltre sulla collaborazione di un nutrito partenariato di enti e associazioni pubbliche e private. Il principale focus di questa edizione è la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche della Romangia con riferimento anche alla stagionalità dei prodotti locali. Sorso, infatti, è sempre stato considerato uno dei principali orti del Nord Sardegna.



Il ricchissimo programma del Festival è stato presentato da Rosario Musmeci, presidente dell’Aps Camperisti Torres alla guida della macchina organizzativa, dall’assessore al turismo del comune di Sorso Federico Basciu, dalla responsabile di Campagna Amica Nord Sardegna Lucia Oggiano, dal presidente del Centro Commerciale Naturale I love Sorso Augusto Uggias e dai rappresentanti dei sostenitori e dei partner che supportano l’iniziativa. Presenti anche gli enogastronomi Mario Sechi e Tommaso Sussarello che cureranno tutti gli aspetti culinari dell’evento, dagli showcooking ai laboratori, passando per i racconti legati alle produzioni.



«Il Festival rappresenta un intreccio tra attività e territorio - ha sottolineato Rosario Musmeci - ed è l’antitesi del virtuale. Noi infatti ci occupiamo di tutto ciò che è concreto, che vediamo, tocchiamo e gustiamo. La novità di questa edizione, è mettere sullo stesso piano il focus sulle produzioni agroalimentari e le attività ludiche e sportive. Si tratta di una manifestazione accessibile a tutti ricca di buon cibo, grazie alla cittadella del gusto, e di buona musica attraverso i concerti serali legati alle tradizioni del mediterraneo». L’obiettivo del Festival, dunque, è promuovere il turismo attivo, esperienziale ed enogastronomico. Tre pilastri che mettono in evidenza le potenzialità della Sardegna come destinazione da vivere tutto l’anno. Un territorio capace di essere attrattivo dal punto di vista naturalistico, ambientale, enogastronomico, sportivo, storico e culturale. Il turismo itinerante, inoltre, costituisce un’esperienza di viaggio a 360° che permette di immergersi completamente nei territori raggiunti attraverso il rapporto diretto con le comunità che vi risiedono e lo sfruttamento virtuoso delle potenzialità dei luoghi.