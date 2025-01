Cor 21 settembre 2022 Alghero, Nike taroccate in negozio Calzature della Nike contraffatte messe in vendita in un negozio di Alghero che vende articoli sportivi. L’operazione l’hanno portata avanti le Fiamme gialle. A destare l’attenzione dei finanzieri sono stati i prezzi offerti, molto inferiori rispetto alla media di mercato



ALGHERO - Provvidenziale è stato l'intervento delle Fiamme Gialle che con la collaborazione del perito dell’azienda produttrice, ingaggiato dalla Guardia di finanza, ha scoperto che si trattava di prodotti taroccati. Tutte le scarpe contraffatte – in totale 43 paia – sono state sequestrate insieme alle scatole, ugualmente falsificate. Il titolare del negozio è stato denunciato alla Procura di Sassari.