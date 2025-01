S.A. 21 settembre 2022 Lo spettacolo di Teresa Mannino a Sassari Un evento organizzato da Le Ragazze Terribili e inserito nel quadro della rassegna “Comici in città”. Aperta la prevendita: appuntamento al Teatro Comunale di Sassari il 31 marzo alle ore 21



SASSARI - Una vera top player della comicità italiana, artista della risata e protagonista di alcuni degli show più riusciti dell’ultimo decennio di comicità made in Italy: il Covid ha ritardato il suo sbarco in Sardegna, ma finalmente Teresa Mannino è pronta a conquistare il grande pubblico della città e dell’Isola con uno spettacolo tutto da ridere dal titolo “Il Giaguaro Mi guarda Storto”.



Organizzato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili, l’evento è appendice comica e teatrale di un’estate vissuta al ritmo della grande musica italiana e si inserisce nel quadro della rassegna “Comici in città”. Oggi si aprono le prevendite: biglietti disponibili presso la sede della cooperativa Le Ragazze Terribili (Sassari, via Roma 144), sul circuito online e in tutti i punti vendita TIcketOne. Il costo dei tagliandi è di 33 euro per un posto in platea e di 28 euro per un posto in galleria. Infoline allo 079/278275.



Dal pianeta delle relazioni private all’universo della scena pubblica: la comica siciliana fra improvvisazione e padronanza dell’arte attoriale,regala ai fan uno sguardo intelligente e acuto, ironico e graffiante della società di oggi: non si fanno prigionieri, il presente è passato al setaccio e dietro ogni fragorosa risata c’è una attenta analisi dei fatti, che fa molto ridere e fa anche riflettere.



«Circondata da palme distratte e quieti fichi d’India, guardo verso nord. Il vento di scirocco aiuta i miei pensieri a volare verso una meta che sembra irraggiungibile: il desiderio. Vorrei, vorrei, vorrei… Il motore dei miei passi, dei miei sguardi, del mio stupore si riaccende sfolgorante grazie agli occhi ottusi e storti del potente di turno travestito da felino medievale»” così Teresa Mannino racconta “Il Giaguaro mi Guarda Storto.



Nella foto (di Giuseppe la Spada): Teresa Mannino