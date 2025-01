Cor 24 settembre 2022 Tablet gratuiti al Liceo Figari Il Liceo Artistico F. Figari consegna un tablet in comodato d’uso agli alunni delle classi prime. Sarà di supporto alla didattica in presenza e farà risparmiare le famiglie sassaresi sull´acquisto dei libri



SASSARI - L’anno scolastico 2022/23 si è aperto con una novità per i neoiscritti del Liceo Artistico di Sassari: la scuola ha fornito gratuitamente un tablet a tutti gli alunni delle classi prime. I genitori hanno presentato all’atto della consegna del dispositivo, avvenuta presso la sede centrale di Piazza D’Armi, la ricevuta o lo scontrino dell’acquisto, in formato cartaceo o misto di alcuni libri in adozione. I testi scolastici digitali caricati sul dispositivo, porteranno alle famiglie un risparmio di circa un terzo sulla spesa totale. Il tablet è stato consegnato anche solo con l’impegno all’acquisto dei libri e sarà reso alla fine del percorso scolastico dell’alunno o in caso di ritiro o cambio di scuola da parte dello studente. Il tablet non sarà dunque uno strumento per la DaD, ma sarà di supporto alla didattica in presenza.