Cor 25 settembre 2022 Mons Paolo Atzei ricoverato: è grave Colpito da ischemia l’arcivescovo emerito di Sassari, monsignor Paolo Atzei, 80 anni, originario di Oristano. Si trova ricoverato a Roma presso il Policlinico Gemelli



E' ricoverato in condizioni gravi al Policlinico Gemelli di Roma, colto da malore, l’arcivescovo emerito di Sassari, monsignor Paolo Atzei, 80 anni, originario di Oristano. Venerdì 16 settembre era stato colpito da una ischemia cerebrale, mentre era impegnato nelle confessioni nella basilica di San Pietro a Roma. “Dall’ospedale rivolge a tutti coloro che stanno pregando per lui un affettuoso saluto, rimaniamo in comunione di preghiera con lui”.