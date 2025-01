Cor 25 settembre 2022 Travolta a Monte Rosello, 22enne in coma Gravissimo incidente stradale nella tarda mattinata di sabato in via Grazia Deledda. Sottoposta a immediato intervento chirurgico, le sue condizioni sono molto gravi



SASSARI - Gravissimo incidente stradale nella tarda mattinata di sabato nel quartiere di Monte Rossello a Sassari. Una giovane di 22 anni è stata travolta in via Grazia Deledda proveniente da via Flumenargia. La giovane, dopo l’impatto, è caduta e ha battuto violentemente la testa sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Immediato l’arrivo di un’ambulanza del 118 che l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata in codice rosso. Sottoposta a immediato intervento chirurgico, la donna, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe in coma.