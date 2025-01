S.A. 30 settembre 2022 Locazione, 21mln per le famiglie sarde È stata approvata nel corso dell’ultima seduta di Giunta la ripartizione dello stanziamento di oltre 21 milioni di euro. Le risorse, relative al 2022, verranno ripartite sulla base del fabbisogno storico valutato negli ultimi tre bandi



CAGLIARI - La Regione programma le risorse statali e regionali disponibili per sostenere il pagamento dei canoni di locazione delle famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico. È stata approvata nel corso dell’ultima seduta di Giunta la ripartizione dello stanziamento di oltre 21 milioni di euro (Fondo per il sostegno alla locazione) a favore dei Comuni della Sardegna. Le risorse, relative al 2022, verranno ripartite sulla base del fabbisogno storico valutato negli ultimi tre bandi (anno 2019, anno 2020 mesi gennaio-aprile, anno 2021).



Per quanto riguarda proprio la ripartizione delle risorse, il fabbisogno dell’anno 2019 e 2020 (mesi gennaio–aprile) è stato comunicato dai Comuni in sede di partecipazione ai bandi regionali, mentre per la determinazione del fabbisogno del 2021, non essendoci stato un bando regionale in quanto la ripartizione delle risorse è avvenuta sulla base del fabbisogno storico, si utilizzeranno i dati di monitoraggio che i Comuni erano tenuti a trasmettere entro la data del 30 giugno 2022 (la Regione ha concesso altri 7 giorni di tempo dalla pubblicazione della delibera per consentire anche ai Comuni inadempienti di trasmettere i dati).