S.A. 30 settembre 2022 Canopoleno, allievi a lezione di internazionalizzazione



SASSARI - Il Liceo del Convitto Nazionale Canopoleno ha festeggiato la Giornata europea delle Lingua straniere con la cerimonia per la consegna delle certificazioni conseguite dagli studenti nella lingua francese, inglese e spagnola. La bandiera della comunità europea ha fatto da sfondo ad un evento che caratterizza l’istituto sassarese nell'ambito dell’internazionalizzazione.



Oltre 100 studenti, di diverse classi dei licei, sono stati i protagonisti poiché hanno conseguito le certificazioni Cambridge PET, FCE, CAE, per la lingua inglese ed anche Dele e Delf per lingua spagnola e francese. Un grande risultato grazie alla sinergia tra i docenti di lingua straniera supportati da insegnanti madrelingua che collaborano in orario curricolare. Alla cerimonia di consegna degli attestati, introdotta dal rettore del Canopoleno, Stefano Manca, ha preso parte Gianni Lovecchio, rappresentante dell’English Centre, che da quasi dieci anni collabora con il Canopoleno.



Seguendo il medesimo filo rosso prendono il via le mobilità a lungo termine per gli studenti. Nell’ambito del progetto Erasmus KA 120 “ErasMove”, sono partiti alcuni allievi per frequentare le lezioni presso alcune scuole secondarie di Alicante, in Spagna e Guestrow in Germania. Hanno passato il testimone ad altri studenti provenienti dai paesi partner che sono stati accolti al Canopoleno con entusiasmo e curiosità. Si tratta di un momento di arricchimento culturale, ma anche di approfondimento linguistico per tutti gli studenti che vivono una realtà scolastica sempre più cosmopolita. Il Canopoleno prosegue le sue azioni con nuovi bandi per le mobilità a breve e a lungo termine destinati al personale scolastico e agli studenti che vorranno vivere questa esperienza di formazione all’estero supportati da finanziamenti dell’Unione Europea.