Cor 3 ottobre 2022 Martial Gym Alghero allenamento nazionale Il maestro 6°dan Maurizio Gobbino e l´agonista Gobbino Cecilia della Martial Gym Alghero con gli allenatori nazionali di karate, rispettivamente del kata e del kumite



ALGHERO - In occasione dell'aggiornamento annuale dei tecnici organizzato dal comitato regionale Fijlkam, il maestro 6°dan Maurizio Gobbino e l'agonista Gobbino Cecilia hanno potuto essere allenati dai maestri Vincenzo Figuccio e Cristian Verrecchia, allenatori nazionali rispettivamente del kata e del kumite. Grande professionalità e disponibilità da parte dei migliori allenatori italiani e tra i migliori al mondo. Vi era anche Sara Cardin, campionessa del mondo, che ha instaurato un ottimo rapporto con Cecilia e le ha dato preziosi consigli sulle prossime competizioni. Gli allenamenti degli atleti della Martial Gym Alghero quest'anno si svolgeranno presso la palestra del liceo scientifico in via XX Settembre ad Alghero.