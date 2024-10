S.A. 8 ottobre 2022 Latte Dolce travolge il Budoni La formazione sassarese batte il Budoni 4 a 0 e vola così in testa alla classifica con 22 punti. Nel prossimo turno i biancocelesti sfideranno la Villacidrese



SASSARI - Vittoria netta per 4-0 del Sassari Calcio Latte Dolce, che batte il Budoni e vola così in testa alla classifica con 22 punti: una vittoria di carattere quella dei ragazzi di mister Giorico, arrivata al termine di una partita giocata al meglio in ogni zona del campo. Dopo 6’ i sassaresi si rendono subito pericolosi con Cabeccia, ma Greco è abile a salvare sulla linea. Al 12’ arriva il primo spunto del Budoni: Pireddu non riesce a impattare sul pallone, dal limite ci prova Scioni, ma Congiunti para senza particolari patemi. Al 27’ arriva la prima rete del Sassari Calcio Latte Dolce: sulla conclusione sbagliata di Canu, si avventa Scognamillo che firma la rete del vantaggio.



Un minuto più tardi arriva la reazione degli ospiti con la conclusione a botta sicura di Villa, ma Congiunti compie un autentico miracolo salvando il risultato. Sei minuti più tardi arriva il raddoppio biancoceleste: scatto di Cabeccia sulla fascia, che con un assist perfetto trova la testa di Kaio Piassi; l’esterno brasiliano supera Faustico e firma alla rete del 2-0.Negli ultimi 10’ di gioco il pallino del gioco rimane nelle mani del Sassari Calcio Latte Dolce e nel recupero, sugli sviluppi di calcio d'angolo, Cabeccia trova quella che sarebbe stata la rete del 3-0. Il guardalinee assegna, però, rimessa dal fondo per il Budoni, perchè il pallone aveva superato la linea sul cross di Piga. Si va quindi al riposo sul punteggio di 2-0.



Nella ripresa mister Cerbone inserisce Meloni, Satta e De Goicoechea, per provare a cambiare la partita. I galluresi nei primi minuti del secondo tempo provano a rendersi pericolosi in diverse occasioni, ma la retroguardia biancoceleste non si fa cogliere impreparata e riesce a respingere gli attacchi avversari. Al 71’ arriva la terza rete dei ragazzi di mister Giorico: contropiede di Kaio Piassi che a tu per tu con Faustico, non sbaglia firmando la doppietta personale. Mister Giorico inserisce forze fresche e nel recupero il Sassari Calcio Latte Dolce confeziona la rete del 4-0: Russu allontana dalla propria area, Marcangeli di testa trova Celin, che dopo aver saltato il portiere avversario a porta sguarnita trova la rete del definitivo 4-0. Nel prossimo turno i sassaresi sfideranno la Villacidrese, ma prima ci saranno i Quarti di Finale di Coppa Italia con la sfida all’Ossese.



SASSARI LATTE DOLCE - BUDONI 4-0

Sassari Calcio Latte Dolce: Congiunti; Pireddu, Cabeccia, Russu, Canu (20’ st Salaris); Piga (44’ st Piredda), Saba (43’ Serra), Tuccio; Scognamillo (20’ Olivera), Celin, Kaio (38’ st Marcangeli). A disposizione: Panai, Sechi, Sanna, Grassi. Allenatore: Mauro Giorico

Budoni: Faustico; Diop (1’ st De Goicoechea), Dominguez, Farris, Santoro; Scioni, Greco, Zullo; Capellino (1’ st Meloni), Villa (35’ Ndiaye), Lancioni (1’ st Satta, 18’ st Steri). A disposizione: Riccio, Bombii, Ventroni, Cricchio. Allenatore: Cerbone

Marcatori: 27’ Scognamillo, 33’ Kaio Piassi, 71’ Kaio Piassi, 94’ Celin

Ammonizioni: Scognamillo (SLD), Canu (SLD), De Goicoechea (B)

Angoli: 6-4



Nella foto (di Alessandro Sanna): la formazione del Latte Dolce