S.A. 9 ottobre 2022 Ad Alghero si conclude il Campionato di vela Vitamina e Kenny vincono il Trofeo Yacht Club Alghero e si aggiudicano il Campionato Vento de l’Alguer – Porto di Alghero 2022



ALGHERO - Domenica scorsa con il Trofeo Yacht Club Alghero, ultima prova in calendario, si è conclusa l’undicesima edizione del campionato di vela Vento de l'Alguer - Porto di Alghero 2022 organizzato dalla Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana. Con un vento di buona intensità ma variabile sottocosta da ponente a tramontana, la regata si è disputata prevedendo un percorso costiero che dopo un iniziale bastone davanti al porto di Fertilia si è sviluppato fino ad una boa posizionata di fronte a Punta Giglio e ritorno per un totale complessivo di circa 12 miglia.



Sedici gli equipaggi iscritti alla prova: nella classe SPI bella vittoria di Vitamina il Canados 33 dell’armatore Antonello Casu capitanato da Giuseppe Rivieccio davanti al Salona 37 Luna Storta di Salvatore Soggiu e all’Elan 350 Gagliarda di Niccolò Patetta. Nella classe No-SPI ha primeggiato il First 38 Kenny di Galleri e Nerini, seguito nell’ordine dal Balanzone Viva di Franco Moritto e dal Sun Fizz Asa di Alberto Pinna.



I risultati della regata hanno confermato la generale supremazia di Vitamina e di Kenny nelle classifiche finali del campionato della Lega Navale Italiana di Alghero. Ai posti d’onore del Vento de l’Alguer 2022 Gagliarda e Luna Storta per gli yachts della classe SPI, Viva e Oshoanic nella classe No-SPI. Prima dell’arrivederci alla dodicesima edizione del Vento de l’Alguer, a breve sarà organizzata la premiazione finale e la consueta festa degli equipaggi partecipanti, ultimo atto della manifestazione sponsorizzata anche quest’anno dal Consorzio Porto di Alghero.