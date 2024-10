S.A. 10 ottobre 2022 All´Asinara concerti e visite nel fine settimana Dopo una giornata di lavoro e visite alla scoperta dell´isola e del progetto del Parco dedicato allo studio archivistico del carcere, domenica 16 alle 15, a Cala Reale si svolgeranno una serie di performance musicali aperte al pubblico, presentate da Giacomo Serreli



PORTO TORRES - L'isola dell'Asinara ospiterà dal 14 al 16 ottobre la seconda edizione del progetto "C.E.C. Campus di energia creativa" ideato dal cantautore Piero Marras. L'evento - una residenza artistica aperta a musicisti, cantanti e performer sardi - è stato presentato oggi nella sala consiliare del Comune dal promotore insieme alla vicesindaca di Porto Torres Simona Fois e al direttore del Parco nazionale dell'Asinara Vittorio Gazale.



La prima edizione si è svolta l'anno scorso nella foresta di Badde Salighes. All'Asinara i protagonisti saranno dodici artisti: Gino Marinelli, Stefania Secci Rosa, Daniela Pes, Denise Gueye, Andrea Cutri, Matteo Leone, Francesca Puddu, Elisa Carta, Gavino Riva, Alberto Sanna, Andrea Andrillo e lo stesso Marras. Ospite d'onore il critico musicale Gino Castaldo che venerdì 14 traccerà un quadro dell'evoluzione della scena mondiale dai Beatles ai giorni nostri. Dopo una giornata di lavoro e visite alla scoperta dell'isola e del progetto del Parco dedicato allo studio archivistico del carcere, domenica 16 alle 15, a Cala Reale si svolgeranno una serie di performance musicali aperte al pubblico, presentate da Giacomo Serreli.



«Il progetto - ha spiegato Piero Marras - nasce con l'intento di riunire ogni anno una serie di autori, compositori, interpreti, produttori, fonici e professionisti della musica sarda per dare vita a un insieme di attività, incontri, confronti, scambi di idee, briefing di settore, sperimentazioni improvvisazioni e così via. Ci proponiamo di dedicare, tutti insieme, alcuni giorni alla conoscenza reciproca, al dialogo, al confronto. La creatività ha bisogno anche di un contesto ambientale che la favorisca, la incoraggi e la stimoli e in questo senso l'Asinara è un luogo che ha grandi potenzialità». L'evento è sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, dall'assessorato regionale alla Cultura, dal Comune di Porto Torres e dal Parco nazionale dell'Asinara.