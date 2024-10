Sara Alivesi 13 ottobre 2022 Ad Alghero vivono 1656 stranieri

Romania, Bangladesh, Senegal Gli stranieri residenti in Riviera del corallo al 1° gennaio 2021 sono solo 1656, ossia il 3,9% della popolazione composta da 42.352 abitanti. La città sarda con la percentale più alta di stranieri è Olbia



ALGHERO - Ad Alghero gli stranieri residenti al 1° gennaio 2021 sono solo 1656, ossia il 3,9% della popolazione composta da 42.352 persone. I dati sono quelli che emergono dal Censimento permanente della popolazione e per cittadini stranieri si considerano le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. Stessa percentuale per Sassari che ha 4802 stranieri ma rispetto a 121.576 abitanti.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 22,6% , seguita dal Bangladesh (8,8%) e dal Senegal (7,9%). In particolare, è curioso come tra i romeni sia preponderante la presenza femminile rispetto a quella maschile (303 contro 72), molto richiesta per per la professione di badante; dato che si capovolge nella distribuzione dei residenti provenienti dal Bangladesh (106 contro 40 donne) e dal Senegal (94 maschi rispetto a 36 femmine).



Nel capoluogo di provincia, invece, gli stranieri più numerosi sono i senegalesi, seguiti dai romeni e dai cinesi. In generale la Romania è la prima delle comunità straniere nelle principali aree dell'Isola: Olbia, Nuoro e Oristano. Fa eccezione Cagliari scelta nell'ordine dai filippini, ucraini e cinesi. La città sarda con più stranieri è Cagliari con 8970 residenti e 6,0% della popolazione ma è Olbia ad avere il numero più alto rispetto agli abitanti: 5589 e 9,3%. Segue Nuoro con 4.629 stranieri che rappresentano il 2,3% della popolazione residente; infine Oristano con 932 che corrisponde al 3,0% degli abitanti.