Cor 13 ottobre 2022 Diritto allo studio, fondi regionali Il Ministero dell’Istruzione ha ripartito tra le Regioni i fondi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2022/2023



CAGLIARI - Approvati i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio per l’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto nonché per l’accesso a beni e servizi di natura culturale a favore degli studenti residenti in Sardegna iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado, statali e paritarie. L’assessore della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu, sottolinea che sono previsti specifici fondi, regionali e ministeriali, per il finanziamento degli interventi di sostegno al diritto allo studio, che dovranno essere impiegati nel rispetto dei principi di integrazione, complementarità, semplificazione dei procedimenti amministrativi, di equità e parità di trattamento.



Il Ministero dell’Istruzione ha ripartito tra le Regioni i fondi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2022/2023. In favore della Regione Sardegna sono stati destinati fondi per un importo complessivo pari a euro 4 milioni e 150 mila euro, di cui 3 milioni e 84 mila euro in favore degli studenti in obbligo scolastico ed 1 milione e 65 mila euro in favore degli studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado. Il limite massimo dei fondi a disposizione in misura uguale tra i beneficiari, indipendentemente dalla scuola frequentata, sarà di 200. I Comuni potranno stanziare propri fondi aggiuntivi, fermo restando il limite massimo.



La Regione trasferirà i fondi ai Comuni della Sardegna, affinché procedano all’erogazione dei contributi in favore degli studenti, in possesso dei requisiti di accesso, che presenteranno apposita istanza al proprio Comune di residenza. Inoltre nel Bilancio regionale 2022 sono state stanziate risorse per un importo pari a 3 milioni e 300 mila euro, salvo eventuali incrementi che dovessero essere decisi in sede di assestamento del bilancio, finalizzate al finanziamento delle Borse di studio, da destinare agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate che hanno frequentato le scuole pubbliche primarie e secondarie (di primo e secondo grado) nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, in possesso dei requisiti di accesso, che presenteranno apposita istanza al proprio Comune di residenza.