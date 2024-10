S.A. 14 ottobre 2022 348mila euro alle imprese agricole sarde Via alla concessione di contributi alle imprese agricole e forestali delle aree interne e marginali per interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento



CAGLIARI - E’ stato pubblicato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese agricole e forestali delle aree interne e marginali per interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento.



Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 348mila euro, con un massimale di 35mila euro per intervento. E’ prevista una quota di cofinanziamento da parte del beneficiario, a fronte di un contributo pubblico fino ad un massimo del 95% dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi.



«L’Avviso finanzia interventi volti alla difesa e messa in sicurezza del suolo, al rinfoltimento, all’imboschimento e al rimboschimento, con l’obiettivo di favorire la tutela ambientale, la gestione del paesaggio e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese», ha precisato l’assessore Lampis.