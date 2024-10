video Cor 14 ottobre 2022 Camper in fiamme ad Alghero



Incendio di probabile origine dolosa. Sul posto i vigili del fuoco di Alghero. Le fiamme poco dopo le 20.30 di giovedì all´incrocio tra Via Giovanni XXIII e via Matteotti. Informate le forze dell´ordine locali. Le immagini dei soccorsi