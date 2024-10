Cor 15 ottobre 2022 Ad Alghero la festa del volontariato Si parte alle 16.30 in Piazza Pino Piras: Una rete di associazioni, gruppi e movimenti collabora all’organizzazione di questa manifestazione per far conoscere ai cittadini di Alghero tutte le risorse che il vasto mondo del volontariato dispone al servizio di tutti gli abitanti



ALGHERO - La Consulta del Volontariato della Città di Alghero, in rappresentanza delle associazioni aderenti e il Centro di Servizio Sardegna Solidale Sasol Point 19 Alghero, in collaborazione con l’assessorato ai Servizi Sociali e l’Ufficio Politiche Famigliari del Comune di Alghero e tutte le associazioni di Volontariato hanno organizzato per Sabato 15 ottobre la manifestazione “Festa delle associazioni di Volontariato Algheresi”.



Una rete di associazioni, gruppi e movimenti collabora all’organizzazione di questa manifestazione per far conoscere ai cittadini di Alghero tutte le risorse che il vasto mondo del volontariato dispone al servizio di tutti gli abitanti del territorio. Le associazioni operano in tutti i campi d’interesse: sociale, culturale, ricreativo, sportivo, sanitario, tutela dell’ambiente e del paesaggio, tutela degli animali, tutela dei diritti, protezione civile.



Dopo tre anni viene riprogrammata la festa del volontariato, interrotta dalla pandemia da Covid-19 che ne ha forzatamente impedito l’organizzazione, ma che non ha minimamente rallentato le attività dei volontari e delle associazioni nei vari ambiti: sanitario, sociale, culturale e d’intrattenimento. Il volontariato ha continuato, talvolta silenziosamente e con grandi sacrifici a offrire il proprio prezioso contributo di solidarietà al servizio dei cittadini e di tutta la comunità algherese.



Le attività si svolgeranno nell’ area del Centro Storico di Alghero: Piazza Pino Piras-Largo San Francesco e inizieranno alle ore 16.30 con l’apertura degli stands, il saluto delle autorità a tutti i volontari e ai cittadini presso il seme della solidarietà, la scultura del Maestro Pinuccio Sciola posizionata nell’aiuola sotto l’albero di piazza Pino Piras che simboleggia un seme di pietra che venne donato dallo scultore sardo a tutti i volontari della Sardegna con lo slogan “Volontari! Facciamo la differenza… e lasciamo un seme!”.



Foto d'archivio