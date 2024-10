Cor 16 ottobre 2022 Alghero, prima vittoria in casa Primo successo davanti ai propri tifosi per l’Alghero Calcio: 4 a 2 contro il Cus Sassari Calcio Campionato di Prima Categoria – Terza giornata . In rete per i giallorossi Roberto Sini, Giovanni Pinna, Claudio Livesi e Stefano Mereu



ALGHERO - L’Alghero Calcio cercava continuità e la trova davanti al proprio pubblico. Seconda vittoria di fila su tre partite nel campionato di Prima Categoria, girone E. 4 a 2 su un ottimo Cus Sassari Calcio: una vittoria corale, di squadra. Ad andare in rete per i giallorossi sono Roberto Sini, Giovanni Pinna, Claudio Livesi e Stefano Mereu. A rompere il ghiaccio in casa Alghero è ancora una volta un difensore e ancora una volta di testa. Il rientrare, dopo un infortunio e con i punti ancora freschi, Roberto Sini al 9’ è lesto ad anticipare tutti su un corner e beffa il portiere avversario.



Passano sette giri di orologio e Cristian Guerriero viene atterrato fallosamente in area di rigore, sul dischetto va Giovanni Pinna e fa 2 a 0. Il Cus Sassari accorcia le distanze al 30’ con Francesco Pastore, qualche minuto dopo è Claudio Livesi a segnare con un tap-in vincente dopo che il pallone rimbalza sul palo. 3 a 1 con cui le due squadre vanno all’intervallo. Al 12’ del secondo tempo ancora fallo di rigore, questa volta a commetterlo sono i giallorossi e a realizzare è Cristian Pastore per il 3 a 2. L’ultimo sigillo del match è del capitano algherese Stefano Mereu che capitalizza al meglio una punizione dal limite con un morbido destro a giro che finisce sotto il sette.



I ragazzi di mister Piras entrano in campo con la giusta mentalità sostenuti dal numeroso pubblico del “Pino Cuccureddu”. Anche se su alcuni break c’è ancora da lavorare l’allenatore è comunque soddisfatto. Ecco le sue parole a fine match «partita dopo partita diventiamo sempre più una formazione coesa che riesce ad interpretare la meglio le situazioni che il match gli mette davanti. L’obbiettivo erano i 3 punti e lo abbiamo centrato, una vittoria che ci da continuità, quello che cercavamo ma dobbiamo ancora crescere soprattutto dal punto di vista tattico e fisico.»

Dopo questo anticipo la squadra del presidente Andrea Pinna è momentaneamente prima in classifica, 7 punti con due vittorie e un pareggio. Il prossimo appuntamento è sabato 22 ad Olmedo alle ore 16, un derby molto sentito nel territorio.



Tabellini - Alghero Calcio VS Cus Sassari Calcio 4-2



Alghero Calcio: 1) Marrosu, 2) Caddeo, 3) Tedde Marco, 4) Mereu, 5) Sini, 6) Urgias, 7) Pinna Paolo (2007), 8) Guerriero, 9) Pinna Giovanni, 10) Puddu, 11) Livesi. Allenatore Piras Sostituzioni: 45’ Puddu per Martinez, 15’ st Sasso per Pinna out (fuori quota), 19’ st Delogu per Livesi, 24’ st Correddu per Guerriero e Libi per Giovanni Pinna al 43’ st.

Gol: 9’ Sini, 15’ Pinna Giovanni (r), 39’ Livesi, 42’ st Mereu



Cus Sassari Calcio: 1) Mazzette 2) Luiu 3) Masala 4) Doro 5) Porcu 6) Garau, 7) Tilocca, 8) Pastore Cristian, 9) Sannino 10) Pastore Francesco 11) Uggias. Allenatore Movilli

Sostituzioni: 8’ Coroforo per Sannino, 5’ st Rossi per Tilocca, 7’ st Casu per Doro, 22’ st Dettori per Luiu, 30’ st Profili per Uggias.

Gol: 30’ Pastore Francesco, 12’ st Pastore Cristian (r)