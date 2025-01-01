Cor 9:25 Fc Alghero al palo, passa anche il San Paolo Non arriva ancora la svolta per la Fc Alghero, che nella quinta giornata del girone D di Prima Categoria cede in casa al San Paolo Sassari con il punteggio di 0-2. Per la formazione giallorossa si tratta della quinta sconfitta consecutiva



ALGHERO - Non arriva ancora la svolta per la Fc Alghero. Per la formazione giallorossa si tratta della quinta sconfitta consecutiva, maturata al termine di una gara combattuta, ma condizionata dalle numerose assenze che hanno costretto mister Peana a rivedere l’assetto iniziale. La Fc Alghero, rimaneggiata per gli infortuni di diversi titolari, ha provato a giocarsela con determinazione, ma gli ospiti sono riusciti a sfruttare al meglio le occasioni create e gli errori dei padroni di casa. Al 21’ il San Paolo Sassari passa in vantaggio al primo affondo: una corta respinta della difesa algherese viene raccolta da Gabriele Guerra, che con un rasoterra da destra batte Garofalo per lo 0-1. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere: al 32’ Carlo Pintus impegna Piretta con un tiro dal limite, mentre al 41’ un contropiede di Riu, lanciato da Pintus, viene neutralizzato in angolo da un difensore ospite.



Nella ripresa la Fc Alghero prova ad alzare il baricentro: al 48’ Cherchi ci prova dal limite, ma la conclusione sfiora il palo. Al 55’ risponde il San Paolo con un’altra iniziativa di Guerra, la cui conclusione termina di poco alta. Al 70’ arriva il raddoppio ospite con Rubino, bravo a sfruttare un varco nella difesa algherese e a firmare lo 0-2. Nel finale i giallorossi tentano il tutto per tutto: al 90’ Orizi colpisce l’esterno della rete da buona posizione, mentre un minuto più tardi Garofalo nega il tris agli ospiti con un ottimo intervento. Si è così conclusa una gara che ha messo in mostra tutti i limiti di una squadra che, malgrado le difficoltà, non molla e guarda con fiducia ai prossimi impegni di campionato.



FC ALGHERO: Garofalo, Marrosu, Peana, Ardu (20' st Correddu), Carbone (30' st Serra R.), Gnani (42' st Orizi), Molinari (25' st Loi), Zanda, Cherchi (34' st Porcu), Pintus, Riu.

Allenatore: Peana

A disposizione: Serra F., Quintilio, Sotgiu, Pinna.

SAN PAOLO SASSARI: Piretta, Salaris, Cubeddu (32' st Ghiani), Moretti (25' st Galante), Guerra F., Manca, Guerra G., Gueli (14' st Alberti), Rubino (30' st Baldari), Usai, Cagnoni (21' st Lozano).

Allenatore: Mura

A disposizione: Sechi, Pignalosa, Uda, Vacca.

Arbitro: Marta Leoni di Sassari

Reti: 21’ Guerra G., 70’ Rubino