Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportCalcioFc Alghero al palo, passa anche il San Paolo
Cor 9:25
Fc Alghero al palo, passa anche il San Paolo
Non arriva ancora la svolta per la Fc Alghero, che nella quinta giornata del girone D di Prima Categoria cede in casa al San Paolo Sassari con il punteggio di 0-2. Per la formazione giallorossa si tratta della quinta sconfitta consecutiva
<i>Fc</i> Alghero al palo, passa anche il San Paolo

ALGHERO - Non arriva ancora la svolta per la Fc Alghero. Per la formazione giallorossa si tratta della quinta sconfitta consecutiva, maturata al termine di una gara combattuta, ma condizionata dalle numerose assenze che hanno costretto mister Peana a rivedere l’assetto iniziale. La Fc Alghero, rimaneggiata per gli infortuni di diversi titolari, ha provato a giocarsela con determinazione, ma gli ospiti sono riusciti a sfruttare al meglio le occasioni create e gli errori dei padroni di casa. Al 21’ il San Paolo Sassari passa in vantaggio al primo affondo: una corta respinta della difesa algherese viene raccolta da Gabriele Guerra, che con un rasoterra da destra batte Garofalo per lo 0-1. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere: al 32’ Carlo Pintus impegna Piretta con un tiro dal limite, mentre al 41’ un contropiede di Riu, lanciato da Pintus, viene neutralizzato in angolo da un difensore ospite.

Nella ripresa la Fc Alghero prova ad alzare il baricentro: al 48’ Cherchi ci prova dal limite, ma la conclusione sfiora il palo. Al 55’ risponde il San Paolo con un’altra iniziativa di Guerra, la cui conclusione termina di poco alta. Al 70’ arriva il raddoppio ospite con Rubino, bravo a sfruttare un varco nella difesa algherese e a firmare lo 0-2. Nel finale i giallorossi tentano il tutto per tutto: al 90’ Orizi colpisce l’esterno della rete da buona posizione, mentre un minuto più tardi Garofalo nega il tris agli ospiti con un ottimo intervento. Si è così conclusa una gara che ha messo in mostra tutti i limiti di una squadra che, malgrado le difficoltà, non molla e guarda con fiducia ai prossimi impegni di campionato.

FC ALGHERO: Garofalo, Marrosu, Peana, Ardu (20' st Correddu), Carbone (30' st Serra R.), Gnani (42' st Orizi), Molinari (25' st Loi), Zanda, Cherchi (34' st Porcu), Pintus, Riu.
Allenatore: Peana
A disposizione: Serra F., Quintilio, Sotgiu, Pinna.
SAN PAOLO SASSARI: Piretta, Salaris, Cubeddu (32' st Ghiani), Moretti (25' st Galante), Guerra F., Manca, Guerra G., Gueli (14' st Alberti), Rubino (30' st Baldari), Usai, Cagnoni (21' st Lozano).
Allenatore: Mura
A disposizione: Sechi, Pignalosa, Uda, Vacca.
Arbitro: Marta Leoni di Sassari
Reti: 21’ Guerra G., 70’ Rubino
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
23/10La capolista Alghero in trasferta a Perfugas
22/10Fc Alghero: anticipo contro il San Paolo Sassari
20/10La Fc Alghero perde anche a Porto Torres
20/10Promozione: Alghero travolge Thiesi
16/10FC Alghero cerca il riscatto a Porto Torres
17/10Olmedo attende il Nulvi al Pintore Caddeo
16/10Coppa Italia: Alghero travolge il Bosa
13/10Fc Alghero cade in casa contro il Siligo
13/10L’Alghero espugna il Roccaruja
9/10Fc Alghero in casa contro il Siligo
« indietro archivio calcio »
26 ottobre
Winter, buio pesto su Alghero
24 ottobre
La Vigilessa lascia Alghero, il sindaco la ringrazia
26 ottobre
Mario Peretto, 12 anni di successi in Cantina



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)