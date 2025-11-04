Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaIncendi › Incendio cabina Enel ad Alghero
Cor 11:05
Incendio cabina Enel ad Alghero
Linee elettriche nuovamente in tilt in città: quartiere senza corrente elettrica per alcune ore. Evacuata una palazzina. Le operazioni di spegnimento sono state seguite dagli uomini del distaccamento di via Napoli
Incendio cabina <i>Enel</i> ad Alghero

ALGHERO - Sul posto gli agenti della Polizia Locale e il personale dell’Enel per la messa in sicurezza dell’area e il ripristino della linea elettrica. Momenti di apprensione questa mattina ad Alghero, dove intorno alle 8.30 i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino sono intervenuti in via Vittorio Emanuele per un incendio che ha interessato una cabina elettrica situata all’interno di un parcheggio. Le operazioni di spegnimento sono iniziate dopo l’intervento dei tecnici dell’Enel, che hanno provveduto a staccare le linee di arrivo e interrompere temporaneamente la fornitura di energia elettrica a tutto il quartiere, per consentire ai Vigili del fuoco di operare in sicurezza. L’incendio è stato domato senza conseguenze per le persone: non si registrano feriti.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
4/11/2025
Alghero: auto a fuoco nella notte
Incendio di probabile origine dolosa: provvidenziale l´intervento dei vigili del fioco per evitare che le fiamme si propagassero. Il fatto introno alle 2 del mattino
6/11/2025
Furgone in fiamme ad Alghero
A fuoco ad Alghero un furgone parcheggiato in Via Mazzini all´angolo con Via De Andrè: Sul posto gli agenti di Polizia Stradale, Carabinieri e Polizia Locale
8/10A Ozieri denunciato per incendio colposo
8/9Incendio: ristorante sotto sequestro
7/9Esplode bombola nel ristorante: paura in centro storico
28/8Tre incendi nella notte a Bosa
10/8Furgone in fiamme ad Alghero
7/8Il bar del Fogo in fiamme ad Alghero
30/7Lotta incendi: 120 milioni di investimenti
29/7Bmw divorata dalle fiamme
27/7Infermo a Villasimius, bagnanti in fuga
18/7Tamponamento sulla Due Mari: nessun ferito
« indietro archivio incendi »
7 novembre
Entro Pasqua emergenze Abbanoa ad Alghero
7 novembre
Luca Pappagallo presenta il suo libro ad Alghero
7 novembre
«In via Aldo Moro officina a cielo aperto»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)