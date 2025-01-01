Alguer.it
Cor 16:03
Open day vaccinale con Cacciotto
Dopo Sassari è il turno di Alghero: i sindaci diventano testimonial della campagna vaccinale: La salute è un bene collettivo di cui dobbiamo prenderci cura
Open day vaccinale con Cacciotto

ALGHERO - La Campagna di vaccinazione antinfluenzale della Asl di Sassari prosegue nel nord ovest della Sardegna con il primo Open day della stagione autunnale che ha visto in prima linea un testimonial d’eccezione: il sindaco di Alghero, Raimondo Caciotto, che questa mattina si e’ sottoposto alla somministrazione del vaccino antinfluenzale e ha voluto lanciare un appello alla popolazione: «Io mi vaccino perche’ ritengo sia un gesto di grade responsabilità e un gesto di attenzione per noi stessi e per le persone che ci stanno vicine e per la comunità tutta. La salute è un bene collettivo di cui dobbiamo prenderci cura, in particolare garantendo le condizioni di sicurezza e serenità dei più fragili», ha detto Cacciotto.

Nei prossimi giorni sarà la volta del Comune di Ozieri con l’assessora ai Servizi sociali, Margherita Molinu. L’intento della campagna che vede gli amministratori testimonial straordinari è quello di ricordare l’importanza di vaccinarsi con l’obiettivo di rafforzare il messaggio di prevenzione e responsabilità nei confronti della popolazione più fragile, in particolare anziani e persone con patologie croniche. Si ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente a tutte le persone che corrono il maggior rischio di andare incontro a complicanze come conseguenza della malattia; durante tutta la campagna, oltre al vaccino antinfluenzale verranno offerte anche le vaccinazioni: anti covid, anti pneumococco, anti herpes zoster.
