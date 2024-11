S.A. 17 ottobre 2022 Vinitaly 2023, al via domande partecipazione La manifestazione fieristica si svolgerà a Verona dal 2 al 5 aprile. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 16 novembre



CAGLIARI - Approvato dall'assessorato dell'Agricoltura l'avviso per la partecipazione delle PMI operanti in Sardegna interessate alla manifestazione fieristica Vinitaly 2023 che si svolgerà a Verona dal 2 al 5 aprile. Le PMI del settore vitivinicolo, operanti in Sardegna, interessate alla partecipazione, sono invitate a presentare la domanda.



La domanda di partecipazione dovrà pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il 16 novembre 2022, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC: agricoltura@pec.regione.sardegna.it. Le PMI interessate dovranno provvedere, entro il termine di scadenza al pagamento, esclusivamente tramite Pago PA, del 50% della quota di partecipazione.