S.A. 19 ottobre 2022 Infrastrutture: Sardegna al 177° posto in Ue E´ quanto emerge dallo studio pubblicato nel "Libro Bianco sulle priorità infrastrutturali della Sardegna", presentato alla Camera di Commercio di Sassari nei giorni scorsi



SASSARI - La Sardegna nella classifica delle regioni europee sul livello di infrastrutturazione occupa il 177° posto su 244 regioni. E' quanto emerge dallo studio pubblicato nel "Libro Bianco sulle priorità infrastrutturali della Sardegna", presentato alla Camera di Commercio di Sassari nei giorni scorsi.



L'analisi tecnico scientifica realizzata da Uniontrasporti in seguito a un confronto con le imprese sarde e più in generale con il sistema economico isolano, è stata illustrata nel corso di un convegno organizzato dagli enti camerali di Sassari, Cagliari-Oristano e Nuoro. L’appuntamento di Sassari è stata la decima tappa di un Roadshow sui temi infrastrutturali che tocca i 19 territori che aderiscono al Programma Infrastrutture promosso da Unioncamere attraverso il Fondo di Perequazione 2019-2020.