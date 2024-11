S.A. 19 ottobre 2022 Cyrano presenta Forma e Piras Fabio Forma e Michele Piras saranno ospiti della Libreria Cyrano di Alghero per presentare "Ballata di eretici e marinai" il loro nuovo romanzo scritto a quattro mani e pubblicato dalle edizioni Arkadia



ALGHERO - Sabato 22 ottobre alle 18,30 alle 18,30 Fabio Forma e Michele Piras saranno ospiti della Libreria Cyrano di Alghero per presentare "Ballata di eretici e marinai" il loro nuovo romanzo scritto a quattro mani e pubblicato dalle edizioni Arkadia. A dialogare con gli autori ci sarà Giovanni Pala. Il libro: Un universo variegato di uomini e donne, ognuno con la propria esperienza, ognuno con un bagaglio di delusioni e speranze.



Nicola, un politico sconfitto ed eretico, si ferma davanti al bar “La città del peccato”, per caso e per necessità. È una notte tempestosa e il suo umore è grigio. Il suo incontro con Fulvio, però, uno scrittore la cui vena creativa pare estinta, riaccende vecchie emozioni e una voglia incontenibile di confronto. I due uomini possiedono caratteri contrastanti, ma il luogo, l’atmosfera, l’alcol favoriscono il dialogo e pongono i presupposti per la nascita di un’amicizia. Tutto intorno si muove un universo variegato di uomini e donne, ognuno con la propria esperienza, ognuno con un bagaglio di delusioni e speranze. Ecco dunque Bertoldo, con la sua risata cavallina, oppure la gentile Marlene, con un fascino da film hollywoodiano.



Fabio Forma: originario di Borore, è nato nel 1986. Ha esordito nella narrativa con Carne da demolizione (Gaffi, 2013), seguito da L’uomo che non vorresti incontrare (Bibliotheka, 2018). Suoi racconti sono stati pubblicati nelle antologie Uno sputo di cielo. 27 racconti senza paracadute (Watson Edizioni, 2018), Sardi per sempre (Edizioni della Sera, 2019), Le guide (collana de La Repubblica, 2019). Attualmente alterna la sua attività di autore a quella di imprenditore. Michele Piras: figlio di bororesi migranti, è nato a Darmstadt nel 1972. È stato consigliere comunale, segretario regionale del PRC e di SEL, deputato al Parlamento nazionale dal 2013 al 2018, membro delle commissioni Difesa ed Esteri e dell’assemblea parlamentare della NATO. Imprenditore, "Ballata di eretici e marinai" è il suo esordio letterario.