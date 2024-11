Cor 20 ottobre 2022 Atto aziendale Asl: la bozza Asl Sassari: In Conferenza Socio Sanitaria la presentazione della bozza dell’Atto Aziendale: modifica dei confini dei Distretti socio sanitari, specialistica ambulatoriale e Continuità territoriale



SASSARI - Presentazione della bozza dell'Atto Aziendale, modifica dei confini dei Distretti socio sanitari, specialistica ambulatoriale e Continuità territoriale. Sono questi i temi trattati oggi durante la Conferenza Socio Sanitaria della Asl di Sassari, riunitasi nella Sala Langiu, del Comando della Polizia municipale della città di Sassari. Alla riunione, presieduta dal presidente della Conferenza Gianfranco Soletta, ha partecipato una nutrita rappresentanza di amministratori del territorio. «La stesura congiunta di questo Atto, redatta prima dell'invio delle linee guida regionali, punta a ridare la forza ai territori, dove l'assistenza sanitaria viene erogata», ha detto il presidente Soletta, che ad inizio lavori ha rimarcato come: «Ci lasciano perplesse le linee guida regionali che mantengono inalterata l’impostazione della riforma Arru che per quanto criticata e osteggiata viene adesso confermata. Pertanto, chiederemo che per alcuni aspetti riguardanti la gestione dei servizi sanitari, già discussi con la Regione, tra cui il mantenimento delle funzioni centralizzate all’Ares togliendo autonomia alle Asl, siano rivisti dai vertici regionali». D’accordo con questa impostazione gli altri sindaci, con in testa il Sindaco di Sassari, Nanni Campus.



La bozza di Atto Aziendale è stato illustrato dal Direttore generale della Asl n.1, Flavio Sensi, che ha parlato di «un documento moderno e ambizioso, che punta a ridare dignità ai territori e alle professionalita». Durante la presentazione è stato affrontato il tema dell'infermiere di comunità che andrebbe ad implementare il servizio di Medicina generale, dell’esigenza di attivare nei vari Comuni gli Ambulatori di prossimità, presidiati da infermieri Asl, che possano diventare dei punti di riferimento per la popolazione. Durante l'incontro, a cui hanno preso parte il Direttore Sanitario della

Asl, Vito La Spina, e i responsabili del Distretti socio sanitari di Sassari, Piero Delogu, e di Alghero, Marco Guido, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Franco Sgarangella, e le Organizzazioni

sindacali, il Dg Sensi ha illustrato la configurazione della Direzione Aziendale e dell'area amministrativa a supporto della Direzione, della riorganizzazione delle Strutture ospedaliere di Alghero e Ozieri. Tra i temi trattati anche la specialistica ambulatoriale, l'assistenza del distretto socio sanitari e i loro confini, riqualificazione delle strutture sanitarie di Ittiri e Thiesi. Nei prossimi giorni la bozza di documento illustrato oggi varrà condiviso con i sindaci, i quali dovranno fornire le osservazioni nei prossimo giorni.