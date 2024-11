Cor 22 ottobre 2022 «Porto, presto il Piano regolatore» Venerdì l´incontro alla presenza del presidente del Consorzio del Porto, Giancarlo Piras. Importanti novità dalle parole del sindaco di Alghero, Mario Conoci: pressing sulla Regione per sbloccare il molto di sotto-flutto



ALGHERO - «Il porto per Alghero rappresenta un elemento fondamentale, è il cuore della città, parte dell'identità della nostra comunità. Fatto che ne determina una complessità di gestione e interessi, per numero e valore delle attività coinvolte, con ricadute importanti sul lavoro, l'economia interna e il turismo». Lo ha detto il sindaco Mario Conoci, intervenuto questa mattina in occasione dell'incontro organizzato dal Consorzio del Porto al Quarté Sayal, confermando la grande attenzione dell'Amministrazione alle politiche di sviluppo e crescita dell'area portuale. Il sindaco ha evidenziato gli importanti lavori portati avanti in sintonia con la competente Capitaneria in tema di rifiuti, col nuovo appalto ormai definito e avviato, ma anche le strette interlocuzioni con la Regione per lo sblocco dei finanziamenti per la riqualificazione delle pavimentazioni, l'illuminazione e il complessivo decoro delle banchine.



Due i temi su cui Mario Conoci ha assicurato l'attenzione massima della giunta comunale e confermato le forti sollecitazioni in corso con gli assessorati regionali: lo sblocco della progettazione per l'apertura del molo di sopraflutto e l'approvazione del Piano Regolatore del Porto. «Interessi e necessità tali che non possono più essere rimandate» ha precisato il sindaco. Con lui hanno portato i saluti gli assessori al Turismo, allo Sviluppo Economico e all'Urbanistica.



Proprio da Emiliano Piras è arrivata l'attesa conferma sul riavvio dei lavori di pianificazione dopo il riassetto degli uffici regionali ed il successivo stallo a cui si era inevitabilmente andati incontro a Cagliari. «C'è un avanzato ragionamento che comprende l'intero sistema portuale del territorio - Alghero, Fertilia, Porto Conte e Tramariglio - che molto presto verrà portato all'attenzione degli operatori e dei club nautici, così da condividere un percorso che porti finalmente ad avere quel Piano regolatore che attendiamo ormai dagli anni 2000» ha sottolineato il delegato all'Urbanistica del comune di Alghero, anticipando alcune idee progettuali, tra le quali, l'ampliamento della banchina di sottoflutto in corrispondenza dell'ultimo dente.